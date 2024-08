Venezolana en Costa Rica hace una advertencia a nuestro país: “No están exentos”

Gabriela Onetto es una periodista venezolana. Llegó a Costa Rica hace 8 años y es miembro del Comando ConVzla en Costa Rica y representante de Vente Venezuela (partido de María Corina Machado en el país). Cortesía.

Gabriela Onetto es venezolana y llegó a Costa Rica hace 8 años. En ese entonces estaba embarazada y en su país había escasez de medicinas y alimentos; por su salud y la de su bebé decidió hacer maletas, en busca de un futuro mejor.

Onetto es periodista y en la actualidad es miembro del Comando ConVzla en Costa Rica y representante en el país de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. Desde Tiquicia está preocupada por lo que ocurre en su amada patria y por eso, cree que ningún país democrático se salva de vivir una situación como la que hay en la nación sudamericana.

“Creo que ningún país está exento de lo que ocurra algo como lo que pasó en Venezuela. Hace unos años, cuando Carlos Alvarado era candidato a la presidencia grabé un video haciendo un llamado a los ticos, para que votaran de forma conscientes, que vieran lo que pasó en Venezuela y me hicieron muchos comentarios como que en Costa Rica no habían militares, que no éramos como Venezuela.

“Sería imprudente emitir comentario sobre la política interna de Costa Rica, porque no me gusta que lo hagan con Venezuela, pero lo que pasa con mi país es algo que los ticos deben tener presentes y me dolería que la patria de mi hija Emma tuviera un destino parecido al de Venezuela. Está a una distancia amplia de vivir algo parecido, pero no quedan exentos”, afirmó.

Gabriela, su hija Emma y su esposo Manuel celebrando un cumpleaños a la distancia. Cortesía.

Dolor de venezolana

Para esta comunicadora, el querer un mejor futuro para su hija, que estaba a punto de nacer la hicieron venir a Costa Rica. En ese entonces, Gabriela tenía familiares que ya vivían acá y por eso, vieron en Tiquicia el país ideal para que su pequeña.

“Las prioridades de vida cambian cuando se tiene un hijo, en ese entonces tenía 7 meses de embarazo y tuvimos que dejar todo. Mi esposo, Manuel tiene una hija de su primer matrimonio y tuvo que dejarla allá.

“Yo no he podido regresar, pero mi esposo fue en un par de ocasiones, a visitar a su hija. La primera vez vio al país en condiciones similares de cuando nos vinimos y la segunda vio una burbuja de normalidad, porque en ese momento se había invertido mucho dinero: se veían edificios nuevos, abundancia, pero todo eso fue pasajero, porque ya no existen”, comentó.

Onetto contó que trabajó con María Corina Machado por dos años. Fue su jefa de prensa y en la actualidad mantiene contacto con la líder de la oposición venezolana. Acá intentó conseguir trabajo como periodista, pero no logró encontrar un empleo en algún medio local y actualmente se dedica a brindar asesorías en comunicación para una empresa inmobiliaria y su pasión por la política también le permite seguir trabajando con la oposición de Venezuela desde Costa Rica.

“Mi pasión por Venezuela la he canalizado desde las elecciones primarias, que se hicieron en agosto del año pasado y para las elecciones presidenciales conformamos un equipo, con los partidos de oposición que están en Venezuela, para organizar una plataforma y llevar a cabo la logística para las elecciones, ser testigos en el consulado el día de las elecciones y contabilizar los votos”, añadió.

Gabriela lamentó lo que ocurre en su país.

“Es muy duro ver lo que está ocurriendo a la distancia, a través de la pantalla de un teléfono, sin embargo, no nos queda la menor duda de que los venezolanos decidieron cambiar y por eso rechazaron a Nicolás Maduro. El presidente que eligieron los venezolanos se llama Edmundo González”, recalcó.