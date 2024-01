Venezolana sorprende al decir qué es lo que no le gusta de Costa Rica

Dayanni Sánchez es una joven venezolana que confesó qué es lo que no le gusta de Costa Rica. Captura de video.

Una joven venezolana, residente en Costa Rica, sorprendió a sus seguidores en redes sociales, al confesar qué es lo que no le gusta de Tiquicia.

Dayanni Sánchez utiliza su cuenta de Tik Tok para contar su estilo de vida en el país y quiso responder a una de las preguntas que más le hacen a través de esta red social.

“Finalmente, voy a revelar qué es lo que no me gusta de Costa Rica. Me lo han preguntado muchísimo y, por supuesto, que he querido evitar a toda costa este tema, pero les siguen generando mucha curiosidad y lo voy a decir”, fueron las primeras palabras de la sudamericana.

Ya luego se tiró al agua y afirmó:

“Y es que desde que llegué a Costa Rica, ya no puedo consumir arroz y frijoles por separado. Ya no concibo gusto en ello, ya no concibo placer en comer arroz y frijoles por separado.

“La única manera en que ahora me gusta y quiero consumir arroz y frijoles es junto, en un gallopinto. Hago un llamado a las autoridades competentes, para que puedan abordar esta situación, de manera oportuna y con prontitud”, añadió.