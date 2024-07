Venezolano en Costa Rica ruega por el fin del chavismo: “A mis nietos los conozco por videollamada”

Leonel Ariza desea con todas sus fuerzas que el chavismo desaparezca de Venezuela. Tiene casi 8 años de no estar con su familia. Cortesía.

Leonel Ariza tuvo que dejar su amada Venezuela hace casi 8 años, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro y hoy, a miles de kilómetros de distancia y pese a todo, conserva la esperanza de que pronto se respirarán aires de libertad en su país.

Ariza, de 62 años, es productor audiovisual y por muchos años trabajó para la oposición de esta nación sudamericana y por eso fue perseguido por el oficialismo. Trabajó en campañas contra el gobierno y participó en marchas y, por eso, sus hijos le recomendaron salir del país, porque ya estaba cansado, había un importante desgaste emocional y su seguridad estaba en peligro.

El domingo anterior, este vecino de Zulia, al noroeste de ese país, no pudo ejercer su voto. Tenía la intención de apoyar a Edmundo González y a María Corina Machado, pero las autoridades pidieron una cantidad de requisitos que no pudo completar.

“No pude votar, siempre he sido un votante puntual en las elecciones, pero el gobierno te estaba pidiendo hasta el ADN del cabello. Renovar el pasaporte me salía carísimo y la verdad, no pienso darle un cinco más a esta gente”, afirmó.

Ariza y miles de personas rechazan los resultados de las votaciones en ese país, que dieron la “victoria” a Nicolás Maduro para un tercer periodo presidencial. Su nuevo mandato comenzará en enero del 2025 y finalizaría en el 2031.

Nicolás Maduro celebró con todo los resultados de su "victoria" en Venezuela. AFP. (YURI CORTEZ/AFP)

Dolor

Leonel tragó grueso cuando contó de todo lo que se ha perdido por culpa de la dictadura venezolana.

Desde que huyó de Venezuela perdió el contacto con su esposa, doña Luisa Ríos y no ha vuelto a ver a dos de sus hijos. Tiene dos nietos, Samuel y Samir, a los que únicamente conoce por fotos y por videollamada, solamente los ha podido abrazar digitalmente y esto le parte el corazón.

“Uno de mis hijos, Sahir, vive en Miami y mi hija menor Samhira vive con mi esposa en Ecuador, iba a dar a luz y se fue para allá, por las condiciones de los hospitales en Venezuela. A mis nietos los conozco por fotos y videollamadas. Yo de verdad pido la cabeza de los delincuentes chavistas, que han separado tanta gente en el mundo, merecen la cárcel.

“Una de mis hijas, Sahira, vive en Costa Rica conmigo y actualmente me dedico al negocio textil y también soy diseñador, doy clases en algunos institutos y no tengo palabras para expresar el agradecimiento con Costa Rica, por la forma en la que nos recibieron”, afirmó.

Un hombre escribe "no más dictadura, fraude" en una pared durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Valencia, en el estado de Carabobo, en Venezuela. AFP. (AFP/AFP)

Hasta el final

Leonel y quienes se oponen al gobierno de turno en Venezuela han visto que, en las últimas horas, los opositores se tiraron a la calle a protestar por los resultados de las elecciones. Familiares y amigos le han compartido fotos y videos en donde se ven manifestaciones y cómo los ciudadanos se traen abajo pancartas y estatuas del expresidente Hugo Chávez.

“Esto no ha terminado, estamos viendo cómo la gente salió a la calle. El robo fue muy descarado, la diferencia entre los millones de votos es impresionante, ya basta de que esta gente siga en el poder. Se debe acabar con Maduro y con la gente que está con él.

“La diferencia entre la cantidad de votos es más que evidente en todos los estados y siento que Maduro no podrá con esto, hasta que se acabe”, afirmó.

Ariza está en todas y desde su natal Venezuela recibe las últimas noticias sobre lo que ocurre en su país. Según nos contó, la líder opositora, María Corina Machado, tiene en su poder el 75 por ciento de las actas con el conteo de votos y los documentos respaldan lo que se habla desde el domingo: que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela, que hubo fraude.

“La gente está cansada, lo que pasa te golpea en el estómago. No hay luz en los hospitales, la gente pasa muchas necesidades, no hay agua, entonces no puedes pretender que un ciudadano vote por alguien que los tiene pasando hambre.

“Hay un grupo muy pequeño, la élite, que vive bien y son los que se ven con carros, paseando en centros comerciales. Tengo todo el deseo de volver a mi país, pero no con estos delincuentes en el poder”, destacó.