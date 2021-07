“Le voy a contar algo, en verdad me sentí y me siento excelente y creo que el secreto fue que me llevé una botellita de plástico en forma de nuestra Negrita de los Ángeles bien cargada de agua bendita e iba tomando poquitos durante el camino. Me sentí tan bien de todo que no me tomé ni dos litros de agua durante el recorrido… esa agua bendita en verdad que me hizo demasiado bien”, explica don Dimas.