Veterinarios de la UNA operarán este miércoles a ternera que nació con cinco patas y dos vaginas

La ternera nació con cinco patas y dos vaginas. Foto: UNA. Por una vagina defeca y por la otra orina. Foto: UNA. (UNA)

Los veterinarios de la Universidad Nacional operan la mañana de este miércoles a una ternera que nació con cinco patas y dos vaginas.

El veterinario Rafael Vindas, de la UNA, explicó que el animalito llegó al mundo con una malformación llamada polimelia.

“Esta malformación se da cuando las gemelas idénticas en la fase de separación no se separan completamente o alguna no se desarrolla del todo y la otra sí y parte de esa que no se desarrolló se une a la gemela, entonces se da este caso”, explicó el especialista.

La ternera tiene una pata adicional y una bolsa de piel que tiene tejidos óseos y cartílago, estás partes están unidas a la pelvis.

“Ella tiene dos vaginas, curiosamente por una vagina es dónde está defecando y por la otra está orinando. El veterinario que la remitió nos la donó de una finca de La Marina de San Carlos, la idea es ver si podemos operarla para que ella tenga una mejor calidad de vida”.