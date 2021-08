Viajes en bus serán más caros pese a rebaja en los combustibles

El mes de noviembre empezó con una rebaja en los combustibles que alegró a todos los que andan en chuzo o moto, pero a los que les toca movilizarse en bus tendrán que pagar un aumento en los pasajes entre los 5 colones y los ¢55.

Desde este miércoles andar en bus saldrá más caro gracias a las alzas en los pasajes que había propuesto la Aresep en agosto anterior debido al famoso ajuste semestral, en el que se toma en cuenta los gastos de los autobuseros por llantas, lubricantes y combustibles, entre otros.

Con el aumento se afectaron los pasajes de 1.829 rutas de las 3.563 vigentes en el país.

Pero no todo fue tan malo, ya que 1.734 rutas (49% del total) no daba el ajuste por redondeo o porque no estaban al día con sus obligaciones obrero patronales o de Hacienda, por lo que no se les aprobó un incremento en las tarifas.

Se dieron aumentos en las tarifas de 1.669 rutas entre ¢5 y ¢25, mientras que otras 160 rutas tendrán incrementos entre ¢20 y ¢55.

Las rutas que no tuvieron aumento tienen 30 días de tiempo para ponerse al día con sus obligaciones y pedir el ajuste.

Gasolina más barata

Este martes se publicó en el diario oficial La Gaceta las rebajas de precio de ¢28 en la gasolina súper y de ¢23 en la regular.

Gracias a las rebajas, ahora usted tendrá que pagar ¢604 en lugar de ¢632 por cada litro de gasolina súper, mientras que en la regular (Plus 91), pasó de ¢603 a ¢580. El diésel subió ¢6 por lo que en lugar de ¢507 por litro, ahora deberá soltar ¢513.

Con el ajuste aprobado, un chuzo con un tanque de 45 litros de gasolina súper se llenará con ¢27.180, para un ahorro de ¢1.260 (¢28.440 precio anterior).

En el caso de una nave que utilice gasolina regular y tenga un tanque de 45 litros tendrá que pagar ¢26.100 en lugar de los ¢27.135 que pagaba antes (¢1.035 menos). Mientras, el incremento en el precio del diésel para un carro con un tanque de 45 litros será de ¢270, ya que el usuario deberá desembolsar ¢23.085 en lugar de los ¢22.815 que pagaba antes.

Las rebajas en la gasolina no se vieron en reflejados en los cilindros de gas, ya que el de 25 libras aumentó ¢420 colones, es decir que pasó de ¢7.680 a ¢8.100.