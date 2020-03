“Además, nos garantizó que habría agua hasta al menos las once de la mañana y después de las ocho de la noche. En realidad aquí tenemos muy claro que hay sequía nacional, que el verano es duro y en el invierno no llovió lo esperado, por eso comprendemos los cortes de agua y no estamos contra eso, incluso puede quitar el agua de 15 a 20 horas por día, pero que al menos nos la dejen cinco horas seguidas para lavar, bañarnos, alistar a los chiquitos, guardar un poco y que se llenen los tanques.