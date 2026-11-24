El exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles, denunció este martes 24 de noviembre que un motociclista amenazó y puso en riesgo su integridad y la de su pareja, Estefanny, mientras viajaban en un vehículo.

El exlegislador compartió un video en sus redes sociales en el que se observa al sujeto realizando señas con su mano, simulando apuntarles con un arma de fuego.

“Nos acosaba mientras hacía señas con su mano simulando una pistola que nos apuntaba. Nos amenazaba. No sabíamos si estaba armado o no”, escribió Robles.

Según relató en el video, el motociclista rodeó en varias ocasiones el automóvil en el que se desplazaba la pareja.

Ariel Robles denunció que un motociclista amenazó a él y a su pareja mientras viajaban en carretera (Albert Marín/Discurso final de Ariel Robles.)

Ariel Robles hizo un llamado al Gobierno

Tras lo ocurrido, el exdiputado aseguró que no tiene enemigos ni vínculos con actividades irregulares y señaló que sus diferencias son de carácter político.

“Mis únicas diferencias son de carácter político con el Gobierno, al que hago responsable de cualquier amenaza o riesgo contra nuestra integridad”, manifestó.

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El político también solicitó al Gobierno hacer un llamado a la calma, la paz y el diálogo, así como detener los ataques contra periodistas y personas que cuestionan su gestión.

En su publicación, Robles cuestionó las declaraciones de Pilar Cisneros al medio Doble Check, relacionadas con los ataques a la prensa y el asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

Ariel Robles pide ayuda para identificar al motociclista

El exlegislador solicitó colaboración ciudadana para identificar al sujeto y presentar la denuncia correspondiente.

Además, informó que ya están buscando grabaciones de cámaras que permitan esclarecer lo sucedido.

“La violencia y las amenazas no son un juego. La crítica es bienvenida; la violencia, no”, expresó.

Robles también aseguró que lo ocurrido no hará que deje de cuestionar al Gobierno.

“En democracia, criticar a un gobernante es válido. Denunciar su corrupción es una responsabilidad ciudadana. No vamos a dejar de hacerlo”, concluyó.

Por el momento, el exdiputado no ha informado sobre la identidad del motociclista ni ha confirmado si portaba un arma. Tampoco aportó pruebas que vinculen al sujeto con el Gobierno.