Video: Así bretean los impresionantes robots en un hotel de Costa Rica

El futuro que nos mostraron las películas, donde los robots trabajaban al lado de los humanos, ya es una realidad en el país.

Lo decimos porque el AC Hotels de Marriot, en Escazú, presentó a los tres primeros empleados que no son de carne y hueso.

Se tratan de Kettybot, CCI y Flashbot, tres robots que tienen distintas funciones.

“Kettybot es un robot ideal para reparto, y también para acompañamiento, él puede hacer la función de camarero, puede llevar servicio de mesas sin ningún problema, incluso en una misma ruta puede realizar tres entregas en diferentes mesas debido a que cuenta con tres bandejas que soportan diez kilos en cada una, además tiene interacción inteligente a través de Inteligencia Artificial”, explicó Silvia Campos, especialista de Sicomer y Robotics.

Así bretean los impresionantes robots en un hotel de Costa Rica. (Wilmer Madrigal Amador )

CCI, por su parte, apoya en el área de limpieza.

“El CCI es nuestro robot de limpieza cuatro en uno y entre sus funciones están barrer, aspirar, limpiar y desinfectar cualquier área, tiene la capacidad de limpiar, en una hora, mil metros cuadrados, está diseñado para trabajar en piso duro y también en áreas alfombradas. A través de una aplicación se puede ver el progreso de la limpieza y saber el tiempo que se tomará para limpiar determinada área”, explicó Campos.

El último es Flashbot, quien sirve de apoyo para poder asistir las solicitudes de los huéspedes.

Flashbot ayuda en los pedidos a la habitación (Wilmer Madrigal Amador )

“Flashbot es ideal para el área de hotelería pues este se puede integrar con los ascensores y funciona como servicio de habitación debido a que, de manera autónoma, puede subir y bajar los ascensores, incluso se puede adaptar a las puertas automáticas para poder pasar de un salón a otro sin ningún problema y cuenta con una compuerta de seguridad donde se envían, ya sea la comida, paños o lo que el cliente solicitó y únicamente se abre con un código o bien con la tarjeta de la habitación”, explicó Silvia.

¿Más desempleo?

Sin duda alguna estas nuevas tecnologías aumentan los temores de la gente que piensa que podría perder su trabajo, por lo que le consultamos a los encargados del hotel si estos robotcitos harán que despidan personal.

Estos robots surgen de una alianza entre Ciisa (El Arreo y Belca) y el AC Marriott. convirtiendo a Costa Rica en el primer país de la región en contar con dispositivos enfocados en el sector de la hotelería. — CIISA es el Centro Internacional de Invesiones S.A y fabricación de alimentos y bebidas.

“Hay que tener claro que lo que el robot hace es eliminar las tareas monótonas y repetitivas de poco valor, pero que son importantes, como lo es la limpieza, hay que recordar que el valor que le da un humano a estas funciones es la capacidad de tomar decisiones ante situaciones aleatorias, mientras que el robot es programado para atender ciertas situaciones”, explicó Manfred Bucher, director comercial de Grupo CIISA, aliado en este proyecto.

Kettybot un robot que guia al salón indicado (Wilmer Madrigal Amador )

Buncher señala que al incorporar los robots lo que buscan es eliminar las tareas repetitivas que realizan las personas para que se puedan enfocar en otras y aclaró que no se buscan despedir a trabajadores.

Estos tres trabajadores que no son de carne y hueso fueron comprados por el empresa Belca a un importador costarricense

“Con esto estamos logrando, por decir así, liberar a los trabajadores para que puedan invertir el tiempo y espacio para mejorar la experiencia de los clientes con detalles o para tener mayor atención para ellos”, explicó.

Miedo

Conversamos con Nicolle Smith, trabajadora de este hotel en el área de limpieza de las zonas públicas o compartidas, quien cuenta que inicialmente tuvo mucho miedo de perder su empleo cuando vio llegar al robot CCI.

Nicolle Smith, trabajadora del áres de limpieza (Wilmer Madrigal Amador )

“Cuando vine y los vi por primera vez yo dije: ‘Dios mío, nos vamos a quedar sin trabajo’, porque uno hace limpieza, el otro pedido a la habitación y decíamos que íbamos a perder las propinas, porque en algunos casos los huéspedes nos dan propina, pero les puedo decir que cuando ya los fui conociendo y viendo lo que hacen, perdí el miedo y con lo de las propinas pues decidimos poner una alcancía para que los huéspedes lo echen ahí y el que esté de turno se quede con la propina”, explicó Smith.

De igual manera manifestó que ha sido una experiencia muy maravillosa trabajar con robots, porque siente que la carga de trabajo se le ha aliviado un poco.

CCI ayuda en el área de limpieza. (Wilmer Madrigal Amador )

“Ha sido una experiencia única y ahora tengo en cuenta que no nos vinieron a quitar el trabajo, sino que nos vinieron a facilitar el trabajo, ellos me han ayudado a mantener las habitaciones limpias en menor tiempo y en el caso del ‘lobby’ (recepción), que debe de estar limpio todo el tiempo, Francisco, como le digo al robot de limpieza, me ha ayudado a poder cumplirlo y avanzar en otras tareas, ya que lo dejo a él en un área y yo me voy a otra para avanzar rápido”, explicó Nicolle.