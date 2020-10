#ATENCION Paso de los vehículos de la CCSS en las manifestaciones Hacemos un llamado a las personas que mantienen manifestaciones en diversos puntos del país para que no bloqueen el paso de vehículos oficiales de la Caja. Por ejemplo hoy el personal de la Clínica de Palmar Sur tuvo que pasar las muestras de laboratorio, que se llevan para análisis, caminando por el puente Térraba, ya que al vehículo de uso oficial placa 200-2806 no le permitieron el paso al laboratorio clínico de Palmar Norte. El gerente médico de la CCSS, doctor Mario Ruiz, hizo un llamado a la calma y al respeto para que "dentro del derecho de todos a manifestarnos, no afectemos las labores del personal de salud que hoy está atendiendo la emergencia por el covid-19. Somos un país de paz y así debemos mantenernos". #CCSSdeCostaRica