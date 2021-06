“En el 2010 yo fui candidato a alcalde de Alajuelita, hemos luchado por todos los frentes, quise ser candidato presidencial y presenté el partido ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pero no me lo aceptaron, llevaba más delegados de los que pedían y me rechazaron. La persecución no es de ahora, es de hace tiempo, nosotros somos presos políticos aunque el Gobierno no lo quiera reconocer, por lo que se le vendría a nivel internacional”, argumentó.