Una situación que se vive a diario en las calles de Costa Rica se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales y en menos de 15 días superó los 22 millones de reproducciones en TikTok.

Se trata de un video que muestra el decomiso de mercadería a un vendedor ambulante por parte de la Policía Municipal de San José.

Aunque la venta de productos en la vía pública sin los permisos correspondientes está prohibida, las imágenes conmovieron a miles de personas por la expresión del hombre mientras los oficiales le retiraban la mercadería.

El video fue publicado por un usuario de TikTok llamado Mike, quien logró captar la atención de millones de personas sin necesidad de incluir una sola palabra de los protagonistas.

El rostro del vendedor ambulante conmovió a miles

El video de un decomiso de la Policía Municipal de San José superó los 22 millones de reproducciones en TikTok. (Captura/Captura)

La corta grabación muestra al hombre mientras le decomisan los productos que había comprado con su dinero para venderlos y obtener una ganancia.

Uno de los elementos que le dio todavía más fuerza al video fue la canción “Tal vez mañana”, de Simple JAS Kings, cuya letra habla de la esperanza de que las circunstancias cambien.

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La combinación de la música y la expresión del vendedor hizo que una escena cotidiana en las calles josefinas alcanzara millones de reproducciones.

Mike buscó al vendedor ambulante para conocer su historia

El autor del video no se quedó únicamente con la grabación que se volvió viral.

Mike decidió contactar al protagonista para conocer quién era y contar la historia que había detrás de aquellas imágenes.

Se trata de Rigoberto Altamirano, un adulto mayor que, junto con su esposa, lucha diariamente para salir adelante.

De esta manera, lo que comenzó como la grabación de un decomiso en las calles de San José terminó dando a conocer la historia de un hombre que busca ganarse la vida mediante las ventas ambulantes.

El video también puso ante millones de espectadores una realidad que forma parte del día a día de las calles costarricenses.