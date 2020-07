“Cuando mi inquilina me comunicó que en la casa de ella tenían COVID-19, yo lo mantuve en discreción porque pensé que podrían sufrir discriminación, pero cuando aquí la gente se enteró fue todo lo contrario, todo el mundo los ayudó, no les faltó comida, cosas para la bebé, voluntarios para sacar la basura u otra ayuda. Así que si los funcionarios del hospital hubieran comunicado que esta señora venía para acá, nadie hubiera dudado en ir a ayudarle, llevarle ropa, zapatos. Pero no avisaron, nada más llegaron y la dejaron afuera lloviendo”, le dijo Chaves a La Teja.