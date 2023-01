(Video) Diputada a ministra Joselyn Chacón: “No puede ser tan prepotente”

La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se sintió indignada con la actitud que adoptó la ministra de Salud, Joselyn Chacón, en la comparecencia que tuvo este lunes en la Asamblea Legislativa y le llamó la atención.

El enojo de la legisladora se dio porque Chacón dijo que le habían faltado al respeto a la hora de interrogarla y por eso no quería ir a de nuevo a a comparecer.

Joselyn Chacón dijo que no quería volver a comparecer porque le faltaron al respeto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Quiero dejar claro que hubo faltas de respeto que jamás uno se imagina entre personas de este calibre, realmente faltas de respeto, por mi parte yo tengo demasiado trabajo, hoy cancelé reuniones de personas que ocupaban un espacio urgente porque yo estaba un tiempo afuera. Con mucho gusto, si me obligan a venir, yo vengo, pero me voy a abstener de declarar porque no me voy a prestar más para esto.

“El respeto tiene que ser siempre de primero, así que ustedes mandan, porque como dice la ley, me pueden mandar a traer con oficiales si gustan, pero creo que acá se dijo lo que se tenía que decir, todo está judicializado, llevaré las pruebas y demás, pero no me voy a prestar otra vez para cancelarle citas a los costarricenses para venir a escuchar estas faltas y vulgaridades de respeto”, dijo la jerarca.

Vanessa Castro pidió la palabra justamente después de que Chacón dijera eso y le dijo con palabras firmes lo que pensaba al respecto.

“Es muy importante para mí saber quién le faltó al respeto en esta comisión porque yo no quiero que afuera la gente, el soberano, vaya a creer o tenga una percepción de que aquí se hacen las cosas mal, por lo menos esta diputada se esmera profundamente por quedarse en el margen de lo que corresponde y ahora en este comparecencia no he visto realmente que la hayan atacado y tampoco me gusta esa forma despectiva de decir que va a venir a una comisión como esta porque la obligan y que entonces, como represalia, se va a abstener de declarar, no señora, porque el soberano es el que está allá afuera y usted es ministra y se debe como funcionaria pública.

“Señora, ¿usted me puede poner atención? Vamos a ver, no puede ser tan prepotente, con todo el respeto del mundo, no puede ser tan prepotente, doña Joselyn, usted es ministra, nos representa como mujer, como joven y es algo muy bueno, pero no puede ser tan prepotente porque los funcionarios hoy están y mañana no, esto se acaba”, le dijo la diputada a la ministra, quien mientras escuchaba evitaba verla a los ojos y negaba con la cabeza.

Más adelante, Castro hizo una nueva intervención para decir que el que la ministra vaya a comparecer de nuevo no es una pérdida de tiempo, porque el país necesita que se aclare el tema de los troles, que el dar cuentas es parte de la democracia.

Pese a la negativa de Chacón de ir de nuevo y al esfuerzo que hicieron los diputados de Gobierno para evitar una nueva comparecencia de la ministra, al final los diputados decidieron mandarla a llamar nuevamente porque quedaron temas pendientes.