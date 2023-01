(Video) Diputada le tiró durísimo al presidente de la República por el tema de los troles

La diputada Vanessa Castro se mostró indignada por los hechos del presidente Chaves. Foto: Asamblea Legislativa.

Vanessa de Paúl Castro Mora, diputada socialcristiana, tuvo mucho qué decir tras las declaraciones que dio el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ante el caso del trol Piero Calandrelli y la ministra de Salud, Joselyn Chacón.

El mandatario dijo este lunes que confía y apoya a la jerarca de Salud y aseguró que la plata que ella le dio a Alberto Vargas, administrador del personaje Piero Calandrelli, fue por caridad, porque supuestamente él le mintió diciendo que estaba pasando por una situación económica muy complicada.

Ministra de Salud seguirá en su puesto

“En todo momento he sido clara, los hechos deben ser acompañados de pruebas. En este caso la propia ministra de Salud fue clara en que contrató troles y estos son una figura indeseable, son pequeños organismos que se meten en la sangre de un pueblo y lo contaminan hasta llegar a oscurecer y finiquitar la democracia.

Diputada indignada por actuar del presidente -

“Yo levanto la voz por aquellos que no están de acuerdo con que se usen los troles y no los medios informales de comunicación, no soy cercana a ningún medio de comunicación hoy, entonces libremente puedo decir que sí creo que debe respetarse el medio de comunicación formal, no solo los tradicionales, sino también los de vía Internet y las redes sociales, pero que sean formales y no desinformen.

“Hoy esperé que el presidente de la República fuera contundente porque hubo una acción indebida de una ministra de Salud que maneja la política, y aquí, en China o donde quieran, es una acción indebida que el presidente premia con risas y jocosidad, burlándose en la cara del costarricense. Los troles pueden ser el principio del fin de la democracia”, aseguró la legisladora.