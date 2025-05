(Video) Diputada perdió la dulzura del carácter y en plena comisión le dijo de todo a Nogui Acosta

La diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), se desahogó al decirle al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, un montón de cosas que tenía guardadas.

Este martes el jerarca llegó a la de la Asamblea Legislativa para una audiencia en la Comisión Investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y la diputada Ramírez aprovechó para decirle unas cuantas cosas.

Nogui Acosta no hace por donde pagar la deuda que el Estado tiene con la Caja. (Jorge Navarro)

La liberacionista empezó reclamándole que en la presentación que hizo el ministro habló de un montón de cosas relacionadas con la Caja, pero nunca mencionó la deuda de ¢4 billones que el Estado tiene con la institución y mucho menos de una propuesta para pagarla.

La legisladora retó a Nogui a que le dijera qué propuestas habían salido del gobierno en esta administración, como un plan para saldar o al menos bajar la enorme deuda con la Caja, pero la respuesta de Acosta más bien la enojó.

“El convenio del 2023 fue de ¢56 mil millones de colones, le dimos ¢28 mil millones y la Caja no pudo recibir ¢27 mil millones que tuvieron que pasarse al otro año, porque no tenía espacio en su presupuesto. Este año vamos a pagar ¢65 mil millones, pero este gobierno ha pagado más de ¢150 mil millones", dijo Nogui.

Paulina Ramírez se desahogó sobre lo que piensa de Nogui Acosta y la deuda de la Caja. (Rafael Pacheco)

La diputada Ramírez interrumpió para hacer una importante aclaración.

“¿Usted me puede decir de qué fuente presupuestaria es ese pago? ¿Me puede contestar?“, preguntó la diputada.

“Presupuesto de la República”, respondió el ministro.

“No, dígalo claro, es producto del 10% de los créditos de apoyo presupuestario que aquí, en esta Asamblea Legislativa, aprobamos. No han tenido una sola iniciativa por parte de ustedes, si no es porque nosotros aprobamos destinar ese 10%, no le pagan un colón a la Caja”, dijo con tono fuerte la diputada.

Los trabajadores son los que están pagando la deuda a la que el gobierno le huye. (Albert Marín)

Pulso por los impuestos y el cobro de los mismos

Luego de que la legisladora le cuestionara a Nogui su falta de iniciativa para el pago de la deuda, él le dijo que, en realidad, el país no tenía impuestos destinados al pago de esa plata.

“Es muy populista decir una cosa que no se puede pagar... ¿Por qué no crearon un impuesto? ¿Por qué no crearon una renta? Desde el punto de vista práctico, eso era lo correcto", argumentó el ministro.

Pero la diputada le respondió de nuevo y le tiró duro al ministerio que él dirige.

“Este es el país que más impuestos recauda. Si no hay una verdadera gestión, si ustedes no tienen una gestión tributaria, una administración tributaria, que pueda cobrar la evasión, que pueda identificar a los no registrados, a todo ese universo de contribuyentes que no paga, estaríamos en un mundo diferente, estaríamos hoy con suficientes recursos”, señalo Ramírez.

La legisladora del Frente Amplio, Rocío Alfaro, también le tiró duro a Acosta.

“¿Cuál es la estrategia de pago y cuánto es el tiempo que proyecta el Estado para cumplir la deuda que tiene con la Caja?”, le preguntó Alfaro.

“Hasta que la Caja pueda demostrar que, efectivamente, le debo algo”, respondió el ministro, quien añadió que no tiene datos para confirmar que lo que se les está cobrando es correcto.

En los últimos nueve años, esa deuda ha crecido muchísimo, al pasar de ¢1 billón en 2015 a ¢4,04 billones el año anterior, según un reporte que la misma Caja entregó a la Asamblea Legislativa el año pasado.

De esa deuda, ¢3,35 billones corresponden al Seguro Salud y ¢689.817.000 al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).