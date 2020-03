“Tenemos que remar juntos, yo entiendo que todos tenemos miedo pero no podemos ponernos de víctimas, yo en realidad no es que estoy jugando de Juan Santamaría, pero abro comillas, ‘nadie puede estar más cagada de miedo que yo de estar aquí (Asamblea Legislativa)’, cierro comillas, frase popular, porque soy asmática, tuve fibrosis pulmonar y porque tengo un problema inmunológico, pero entiendo la urgencia de estar aquí, pero entiendo la urgencia de los proyectos de ley que se están convocando, porque no sabemos qué va a pasar la siguiente semana”, fue la frase completa Volio.