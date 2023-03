Video: Diputado Eli Feinzaig está obstinado porque no consigue cita en Dekra

El diputado Eli Feinzaig se queja de que no ha podido sacar cita para la revisión técnica vehicular. Foto: cortesía PLP.

El diputado Eli Feinzaig, del partido Liberal Progresista, se quejó este miércoles en el Plenario Legislativo de que no ha podido sacar cita para llevar su carro a la revisión técnica.

Él es parte de los dueños de carros que está en una presa terrible porque las estaciones de Dekra no están dando a basto para el montón de vehículos que están pendientes de revisión.

Dekra amplió su horario a los domingos para hacer frente a la alta demanda. Foto: José Cordero. (José Cordero )

“Quiero hacer una breve reflexión sobre el desastre que es hoy la revisión técnica vehicular. Tengo por lo menos diez días de estar escribiéndole al ministro de Obras Públicas y Transportes diciéndole que las personas que tienen carro con placas uno y dos y ahora también tres, no están pudiendo conseguir citas porque las personas que tenían que cumplir ahora la revisión del año pasado han saturado el sistema.

“Él me contesto inmediatamente que iban a crear un WhatsApp para atender a las personas que están en esa situación. Diez días les tomó crear el WhatsApp, ayer (martes) lo anunciaron, hoy en la mañana mandé el mensaje solicitando la cita porque mi carro es uno de los que está en esa situación y esta es la hora, siete horas después, que no he recibido ni siquiera un saludo y lo más grave de todo esto es que hay filas de 700 metros en la estación de Guápiles, decía el otro día un diario de circulación nacional, y las personas que tenemos la intención de hacer la revisión técnica como nos corresponde no podemos y tenemos dos opciones: o dejamos el carro en casa o nos exponemos a una multa, porque esa parte no la resolvieron”, manifestó el legislador.

Dekra informó este martes que a partir de esta semana atenderá los domingos para poder avanzar más rápidos con la presa de vehículos que tiene pendiente la revisión.

Además, anunció que los dueños de vehículos con placas terminadas en 1, 2 y 3 que tienen la inspección del 2022 al día, y que ya les corresponde llevar su vehículo, pero no han podido agendar una cita, que es precisamente el caso que menciona el legislador, tendrán a partir de este miércoles una línea de atención por WhatsApp exclusiva para este grupo de usuarios, se trata del número 8591-9797. Se corroborará que realmente sean placas que cumplan con los requisitos explicados anteriormente.