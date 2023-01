(Video) Diputado le recomendó al presidente Rodrigo Chaves ir a un sicólogo

Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), le recomendó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, ir a un sicólogo para que aprenda a tolerar que no todas las personas piensan igual que él.

Esas declaraciones las dio este lunes 9 de enero en la tarde, luego de que el mandatario Chaves les mandara a decir a algunos diputados, entre ellos a Nicolás, que estaban perdiendo el tiempo hablando de cosas sin importancia, como el tema de los troles, y publicando en Twitter cosas que no tenían veracidad.

Francisco Nicolás asegura que el presidente es intolerante a la crítica. (Rafael Pacheco Granados)

“Me preocupa que él no respeta ni siquiera su investidura. Para empezar, yo no tengo Twitter, lo que tengo es Facebook, seguro confunde redes sociales, eso es problema de él. Segundo, le digo que tengo que hacer lo que me manda la Constitución, que es control político, si lo que le incomoda es que que haga control político, hay muchos tratamientos de profesionales, como sicólogos o cosas de esas, que permiten a uno ser tolerante con la crítica, lo que está mostrando ahí es intolerancia a la crítica”, aseguró.

Nicolás también criticó que el presidente le bajó el piso a la acción de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, de darle plata al trol, porque fueron solo ¢430 mil.

Ministra de Salud seguirá en su puesto

“No es por el monto, es por la práctica, estamos hablando de un ataque a la prensa, un ataque a personas reales, a funcionarios públicos, ¿o resulta que para el presidente ahora el monto representa el daño y no lo que se le hace a las personas?

“Una funcionaria pública que utiliza su tiempo para pagar un trol, ahora dice que para donarle su plata, se le olvidó lo que había dicho, padece de amnesia, otro problema también sicológico. Antes había dicho que era plata para pagar una campaña de salud. Una funcionaria que utiliza a un funcionario público para que le pague a este personaje, ¿no es eso usar mal el tiempo también?”, manifestó el liberacionista.

Gran desilusión

La diputada socialcristiana Vanessa de Paúl Castro Mora, tampoco se aguantó las ganas de desahogarse por las declaraciones que dio el presidente de la República ante el caso del trol Piero Calandrelli y la ministra Chacón.

El mandatario dijo este lunes que confía y apoya a la jerarca de Salud y aseguró que la plata que ella le dio a Alberto Vargas, administrador del personaje Piero Calandrelli, fue por caridad, porque supuestamente él le mintió diciendo que estaba pasando por una situación económica muy complicada.

“En todo momento he sido clara, los hechos deben ser acompañados de pruebas. En este caso la propia ministra de Salud fue clara en que contrató troles y estos son una figura indeseable, son pequeños organismos que se meten en la sangre de un pueblo y lo contaminan hasta llegar a oscurecer y finiquitar la democracia.

La diputada Vanessa Castro dijo sentirse indignada con la actitud del presidente. Foto: Asamblea Legislativa.

“Yo levanto la voz por aquellos que no están de acuerdo con que se usen los troles y no los medios informales de comunicación, no soy cercana a ningún medio de comunicación hoy, entonces libremente puedo decir que sí creo que debe respetarse el medio de comunicación formal, no solo los tradicionales, sino también los de vía Internet y las redes sociales, pero que sean formales y no desinformen.

“Hoy esperé que el presidente de la República fuera contundente porque hubo una acción indebida de una ministra de Salud que maneja la política, y aquí, en China o donde quieran, es una acción indebida que el presidente premia con risas y jocosidad, burlándose en la cara del costarricense. Los troles pueden ser el principio del fin de la democracia”, aseguró la legisladora.