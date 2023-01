Video: Diputados piden que si financista de Rodrigo Chaves no va por las buenas, lo lleve la Policía

Este lunes 16 de enero estaba convocado, por la Asamblea Legislativa, De Shen Lin Huy, un joven de 25 años que aportó una millonada a la campaña presidencial de Rodrigo Chaves.

El muchacho, nacido en Costa Rica y cuyos padres son orientales, dio alrededor de ¢130 millones para apoyar la campaña presidencial del Partido Progreso Social Democrático y ahora no aparece por ningún lado.

Los diputados se quedaron esperando a los dos invitados a comparecer este lunes. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

La legisladora del Liberación Nacional Dinorah Barquero, presidenta de la comisión legislativa donde debía comparecer el joven, dijo que él había sido notificado de que debía presentar este lunes al Congreso. Lo hicieron por medio de un correo electrónico que fue suministrado por el Tribunal Supremo de Elecciones y no rebotó, por lo que se asume que fue recibido con éxito, pero no se recibió ningún tipo de respuesta y tampoco se presentó. También se trató de contactar por medio de dos números de teléfono que aparecen registrados en el Tribunal y tampoco hubo respuesta.

Entonces el diputado liberacionista Francisco Nicolás le pidió a Barquero que se verificara, por medio de Migración, si De Shen Lin Huy está en el país y en caso de ser así, solicitó que fuera llevado a la Asamblea Legislativa por la Fuerza Pública.

¿Por qué no llegaron las personas citadas para aclarar temas de la campaña política este lunes?

“Yo espero que esto no sea una maniobra más de distracción y de no aporte de información de parte de la campaña de don Rodrigo Chaves para que no sepamos la verdad real de los hechos”, dijo Nicolás.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo y hoy mismo le propuse a la presidenta de la Comisión que, de ser el caso, sea traído por medio de la Fuerza Pública, esta comisión no es para burlarse, es para venir a ayudarle al pueblo de Costa Rica a entender la verdad”, agregó.

Dos legisladores pidieron que el financista de Rodrigo Chaves sea llevado a la fuerza al Congreso. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Debe plata al Estado

El legislador Ariel Robles, del Frente Amplio, también hizo énfasis en que la ley les da potestad para mandar a traer al costarricense por la fuerza, si él no quiere colaborar.

“Uno de los cheques dados por este joven de 25 años lo depositó directamente el señor Stephan Brunner (vicepresidente de la República), curiosamente nadie tiene el contacto, no se sabe quién es y se desconoce la fuente de estos datos. El Tribunal Supremo de Elecciones ha revisado la cuenta a ver de dónde proviene esta plata”, manifestó el legislador.

Robles dijo, además, que no puede ser que una persona como De Shen Lin Huy, que le debe a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢2 millones y al Ministerio de Hacienda ¢6 millones, sí tenga semejante cantidad de dinero para una campaña política.

Dinorah Barquero dijo que hará un nuevo intento por mandar a convocar a financista de la campaña de Chaves por la buenas y que si los deja plantados otra vez, lo mandará a llevar con la policía.

Este lunes también debía dar explicaciones ante los diputados Mauricio De Vengoechea, líder de un grupo de consultores políticos que habría sido contratado por el Partido Liberación Nacional en la campaña electoral pasada.

Ariel Robles pide mandar a traer a financista de Chaves -

Barquero dijo que ya sabían que Mauricio estaba fuera del país y que por eso lo habían citado por medio de Zoom, pero él envió un correo diciendo que no podía.

En el comunicado, Mauricio dijo que por ser él extranjero no tenía la obligación de responder ante los diputados, pero que por una cuestión de dejar su nombre en limpio, estaba dispuesto hacerlo; sin embargo, este lunes a la hora de la comparecencia estaría viajando de Cartagena a Madrid, por lo que no podía conectarse, hasta mandó una foto de los boletos de avión como prueba de lo que decía. Él propuso a los diputados que su comparecencia sea el próximo lunes 30 de enero.