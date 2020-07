“Mi hijo decía que se sentía muy orgulloso de mí porque yo estaba ayudando a la gente. Pero también me reclamó porque no dormía con él, porque si todos estaban haciendo teletrabajo por qué yo no, sí se resintió. Los vecinos, contrario a lo que le ha sucedido a otros funcionarios, me enviaron mensajes de agradecimiento más bien”, comentó.