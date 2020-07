“Yo soy dueño de un gimnasio de entrenamiento personal, y sé que es más individual y cerrado, pero estoy aquí para apoyarnos. Todos estamos siendo afectados por esto y me parece que es injusto, porque hemos cumplido con todos los protocolos, hemos hecho hasta lo imposible gastando la plata que no tememos con tal de que la gente haga ejercicio, y se mantenga bien saludable. Esto no lo dice el ministerio de Salud, la gente debe tener el sistema inmune alto para recuperarse rápido si se enferma, pero si no tenemos un estilo de vida saludable no vamos para ningún lado. Somos miles los que estamos sin trabajo por el cierre de gimnasios, solo dígannos qué quieren que hagamos más y lo hacemos”, comentó Bismarck Méndez, presentador de De boca en boca y quien también se dedica a este negocio.