En la competencia de mascotas del Museo de los Niños, el último día de vacaciones de este año. Yo me imaginé que era andar caminando en el Museo saludando a los chiquitos, pero eran competencias, como jugar fútbol y hacer un rally. En el juego de fútbol agarraron a Loterito bebé de bola y lo patearon. Y a mí en el rally me tocó competir con la galleta de Pozuelo y yo no ví un perling y caí acostado, me lesioné y me tuvieron que incapacitar una semana.