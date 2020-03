“Aquí los que quedamos tratamos incansablemente de continuar, es un esfuerzo enorme para no descuidar a la clientela que tenemos. Nosotros teníamos unos proyectos a largo plazo, ahora están en stand by. El año pasado tuvimos que recortar personal. Pero si llega el momento tendremos que irnos. Uno no ve que la situación mejore”, reconoció el administrador.