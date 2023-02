Video: Exempleado de H Solís al que deben liquidación vendió empanadas para comprar útiles para su hijo

Manifestación de extrabajadores de H Solís. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Eduardo González se puso a vender empanadas, granizados y a trabajar como payaso para reunir platica y comprar los útiles de su pequeño Matías, quien este año entró a primer grado.

Él es vecino de Limonal de Abangares, Guanacaste y hace tres meses fue despedido por la empresa H Solís, donde trabajaba como banderillero y como guarda en las noches.

González asegura que le corresponden ¢1.700.000 de liquidación por los dos años que trabajó ahí, pero la empresa se niega a pagarle.

Él fue uno de los 110 extrabajadores de H Solís que llegaron este miércoles, en la mañana, a la Asamblea Legislativa para manifestarse y pedir ayuda a los legisladores, ya que les urge que les paguen lo que les corresponde.

“Cuando uno llama lo que le dicen es que ‘no hay plata’, ‘tiene que esperar’, ‘le vamos a pagar’, pero nadie nos da la cara para decirnos cuándo nos van a dar nuestro dinero.

“Nosotros lo que le pedimos a la empresa H Solís es que nos pague lo antes posible, no estamos pidiendo que nos regalen nada, esa plata nos corresponde por el trabajo que hicimos, es nuestro derecho”, manifestó González.

Un nudo en la garganta

Otra de las personas que llegó a exigir sus derechos fue el venezolano Manuel Riera, quien desde hace cinco años vive en Costa Rica y empezó a trabajar como operario de camiones.

Extrabajadores de H Solís piden que les pague la liquidación

Él es vecino de Guápiles y trabajó con H Solís por tres años y ocho meses, y el 22 de diciembre pasado fue despedido. En la empresa le dijeron que preguntara en 20 días sobre su liquidación y aunque ya hasta le dieron el cálculo de cuánto le tienen que dar (¢3.800.000), nada que le pagan.

“Estoy casado y tengo una carga familiar en Venezuela a la cuál mantenía...(hace una pausa y se le quiebra la voz). Se me hace un nudo en la garganta, porque no es fácil lo que estamos pasando. Yo nunca dañé ni choqué un camión de los que manejé; entonces, yo no sé porque si trabajé bien, me pagan mal.

“Yo tengo la fe de que sí se pueda lograr algo y de que nos paguen los que nos corresponde por derecho. Yo, ahorita lo que estoy haciendo es vendiendo pan a los trabajadores de empresas para poder llevar el sustento a mi hogar, pero espero recibir esa plata para organizarme mejor”, expresó.

Diputados los escucharon

Varios diputados del partido Frente Amplio salieron a escuchar a los manifestantes y se comprometieron a ayudarlos.

“A algunas de estas personas las despidieron incluso por razones que son legítimas. Estamos tratando de entender esta situación, investigando por qué esta empresa sigue incumpliendo con derechos laborales, con las cargas sociales y sigue ganando concesiones con el Gobierno.

“Vamos a sumarnos a la denuncia, porque los derechos laborales de las personas trabajadoras son intocables”, manifestó Rocío Alfaro, legisladora del Frente Amplio.

La Teja contactó a uno de los encargados de Recursos Humanos de la empresa H Solís para consultarle a qué se debe el atraso en el pago de las liquidaciones, pero él dijo que no estaba autorizado para hablar y brindó un correo electrónico para hacer la consulta. Sin embargo, al cierre de esta nota aún no había respuesta.