“Sentí asombro y después indignación. Me dijo don Manuel que si no daba factura lo multaban y yo le creo. Eso me da tristeza, llegar a Puerto no será lo mismo, don Manuel tenía todo muy bien acomodado, latas de atún, cervezas, frescos, galletas, y no es lógico que obliguen a una persona a modernizarse de la noche a la mañana”, comentó don Róger.