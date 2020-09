“Hace una semana, por la noche, el domingo 23 de agosto, salí a fumarme un cigarro; no acostumbro prender luces, salgo a oscuras y fumo. Pues mientras lo hacía me dio por revisar la cámara de vigilancia de la casa desde el celular porque de repente sentí algo frío en la espalda, una sensación muy extraña, un miedo helado fuertísimo. Para mi sorpresa con la cámara logré ver dos presencias, con los ojos directamente no los vi, fue a través de la cámara, o sea, yo los veía en la cámara y cuando volvía a ver al lugar, no había nada”, explicó.