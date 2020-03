“La mayoría somos conscientes de que nuestra situación financiera actual es producto de decisiones del pasado. Las deudas son por un consumo excesivo, por el uso inadecuado de las tarjetas de crédito, porque me compré un carro que no es acorde a mi realidad. Y eso no es por tener mucho dinero, es por no saber qué hacer con él", añadió.