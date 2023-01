(Video) Guanacasteco llevó en bus al nuevo gobierno

Chofer a cargo de trasladar a Carlos Alvarado. Kenneth Camareno, fue el encargado de trasladar al nuevo presidente Carlos Alvarado y los miembros de su gabinete.

Kenneth Camareno no pudo dormir tranquilo la noche del lunes por la nervia que se manejaba.

Y es que la responsabilidad que tenía este chofer de bus no era jugando, ya que había sido designado como el encargado de manejar el bus de hidrógeno que transportaría a Carlos Alvarado, nuevo presidente de la República, y a todos sus ministros.

Sin embargo, este guanacasteco logró vencer ese miedillo que tenía y lo cambió por orgullo y honor.

"Es un sentimiento que no tiene explicaciones, es un honor tener esta oportunidad, no tengo palabras. Hay nervios ante todo, porque no creo que una actividad así, alguien no tenga estos nervios", comentó el chofer de turismo.

Parte de lo que le ayudó a Camareno a superar el sustillo fue toda la preparación que tuvo para un día como este, ya él y otro compañero son las únicas dos personas que han manejado un bus de hidrógeno en el país.

Justamente por eso él fue el designado, ya que aunque asegura que manejar ese autobús es similar a hacerlo en cualquier otra cazadora, sí recalcó que hay partes técnicas que son un poquito distintas, como por ejemplo los cambios.

"Operarlo sí es un poco diferente porque no es de marchas, sino que tiene botones, esto lleva una preparación para manejarlo", añadió.

Documentado

El que quizás sea el transporte más importante que ha hecho Camareno en su vida quedó documentado por el mismísimo presidente de la República.

Esto porque Carlos Alvarado, una vez que se montó en el chunchón, se puso a hacer una transmisión en vivo en Facebook a la pura par del chofer. El mandatario donde iba saludando a la gente que salió a la calle a ver el recorrido.

El presi también a la escolta de ciclistas que tuvo a lo largo del camino.

“Estamos saludando a la gente, muchas muestra de afecto que apreciamos muchísimo”, dijo en la transmisión.

Un traspaso al natural