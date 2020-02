“Yo tengo tres hijos que reciben atención ahí, van a almorzar, pero ha sido una pena que los tengan que devolver porque como no hay agua, no pueden cocinar. Esta semana ha ocurrido como tres veces. Hay muchos afectados, son chiquitos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Muchos dependemos del Cen”, indicó esta mamá, quien en estos momentos no está trabajando y necesita la ayuda que le dan.