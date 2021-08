(Video) Heroico guanacasteco arriesgó su vida para salvar a un perrito

Un hombre de Guanacaste se convirtió en el héroe de un perrito que estuvo a punto de morir ahogado.

Todo ocurrió en horas de la mañana del pasado jueves cuando Erick Briceño regresaba de Avellanas, debía cruzar una quebrada pero la zona estaba bastante complicada por las fuertes lluvias que habían caído.

Mientras el hombre analizaba desde el interior de su carro cómo haría para seguir su camino, se le adelantó un señor a caballo que estaba arreando unas vacas acompañado de un perrito blanco.

El hombre logró cruzar junto con el ganado pero el peludito enfrentó graves problemas para seguirlos.

“La corriente era moderada, pero lo más complicado era fallar en el intento e irse a la parte ya profunda (incluso para un carro alto)”, relató Briceño a la página de Facebook Accidentes Guanacaste.

El perro hizo un primer intento de cruzar pero se dio cuenta que era mucha la corriente para él. Cuando volvió a tratar tuvo la mala fortuna de acercarse mucho al borde y terminó cayendo.

"Cuando cayó, yo pensé: ahorita sale, porque los perros son buenos nadadores; sin embargo no salía y sospeché que algo no estaba bien, entonces salí (...) entre tanto remolino el animal apenas sacaba la nariz; cuando logré cruzar noté que ya se estaba dando por vencido por eso decidí bajar un poco más", contó el hombre.

Rápidamente Briceño reaccionó y extendió su mano como si se tratase de un humano el que estuviera en peligro, pero el perrito entendió el mensaje y comenzó a nadar hacia él, inmediatamente el héroe de esta historia agarró al perro por una de sus patas y lo puso a salvo.

El dueño del animalito se percató de lo sucedido hasta ese momento, se bajó de su caballo y le dio las gracias al desinteresado extraño que puso en peligro su propia integridad física para salvar la vida de un perrito.

"Espero que la gente haga conciencia sobre el maltrato animal, no me gustan mucho los perros, pero no da para maltratados o dejarlos a su suerte", indicó.

