Video: Hija de diputado quiere que su papá sea famoso y salga en tele

Victoria Morales Zenteno pasó la mañana del miércoles 18 de enero en la Asamblea Legislativa, en la oficina de su papá, el diputado Manuel Morales, del Partido Progreso Social Democrático.

La pequeña, de 9 años, llegó feliz al Congreso porque disfruta mucho ver a su papá trabajar y conocer personas nuevas, sobre todo las que salen en tele, y allí hay bastante de esas.

Ella le pasa preguntando a su papá si ya es famoso y sale en tele, porque le encantaría verlo en la pantalla a cada rato.

El diputado Manuel Morales dice que quiere darle un buen ejemplo a su hija Victoria. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

La Teja habló con la pequeña para conocer un poco más de ella y saber qué piensa de la labor de su papá.

— ¿Esta la primera vez que viene a visitar a su papá al trabajo?

No, ya había venido una vez, esta es mi segunda vez.

— ¿Qué es lo que más le gusta de visitar a su papá en la Asamblea Legislativa?

Ver todo lo que hay, ver lo que hace y también ver la Asamblea.

— ¿En qué grado está usted?

El 2 de febrero voy a entrar a cuarto grado.

— ¿Qué se siente tener un papá diputado?

No sé (sonríe).

— ¿Usted sabe qué es lo que hace su papá en el trabajo?

Legalizar e ilegalizar cosas.

— ¿La gusta que su papá tenga un trabajo tan importante?

Sí.

— ¿Cuando viene a la oficina de su papá qué hace?

La primera vez que vine me puse a dibujar.

— ¿Qué le gustaría estudiar en el futuro?

(Titubea y vuelve a ver al papá y él asiente con la cabeza) Pintora.

— ¿Qué cosas le gusta pintar?

Cualquier cosa.

Manuel asegura que para él es una gran alegría llevar a Victoria, su única hija, a la Asamblea y enseñarle la importancia de su trabajo, aunque ahorita quizá no comprende la relevancia de su cargo.

“Para mí es un honor estar aquí, vengo del sector privado y tener esta oportunidad es un enorme privilegio y espero que mi hija, cuando lo entienda bien más adelante, sienta lo mismo.

“Ella me acompañó el primero de mayo en la toma de toma de posición, y hoy fue que se presentó la oportunidad porque yo los miércoles tengo comisión de Relaciones Internacionales y me la cancelaron, entonces me traje a mi hija un ratito, ahora que está en vacaciones para que vea más o menos cómo me manejo yo, ahora al mediodía va de vuelta para la casa”, contó.

El legislador dice que pese a la corta edad de su pequeña, él trata de que ella tome desde ya conciencia de que los diputados fueron elegidos mediante un voto y se deben al pueblo, además de la importancia de la democracia, que su trabajo es temporal y que hay que tener los pies sobre la tierra sobre eso.

Esta es la segunda vez que la pequeña va a la Asamblea Legislativa. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

“Le hablo de la oportunidad que tenemos los diputados de poder hacer el bien, de hacer cosas buenas en estos cuatro años y que esto ella lo pueda ver como un ejemplo, sea cual sea la decisión que ella vaya a tomar en su vida profesional”.

Luego de la etapa de preguntas a Victoria se le escapó otro detalle sobre lo que más le gusta de la Asamblea y es ver a la diputada Pilar Cisneros, compañera de fracción de su papá, la admira porque recuerda cuando salía en las noticias como presentadora. También reconoce bien a Rodrigo Arias, legislador del Partido Liberación Nacional, porque lo ha visto en la tele muchas veces.

“Ella siempre me pregunta si ya soy famoso y si salgo en tele porque en la inocencia de los niños eso es muy importante”, contó el diputado con un brillo especial en ojos mientras veía a su chiquita sentada en su silla.