(Video) Indignación por declaración de regidor: “Hay mucho pla... en esto, que no les vayan a abusar a sus hijos”

Las declaraciones que dio el regidor de la Municipalidad de Escazú, Franklin Monestel, en las que usó una frase homofóbica, causaron mucha indignación en redes sociales.

El funcionario público se dejó decir este lunes que los papás debían de cuidar a sus hijos de los entrenadores de fútbol que había en el cantón de Escazú porque había mucho “playito”.

“Al fútbol hay que meterle el bisturí en Escazú. Muchas gracias, sigan adelante y aquí van a ver que ustedes van a tener una buena respuesta. No estoy deseando que echen a nadie del comité ni cosa por el estilo, pero cuiden con qué entrenador están sus hijos, ya sea en femenino o en masculino; perdón la expresión, hay mucho playito en esto, hay mucho playito, que no les vayan a abusar a sus hijos y que Dios me los bendiga a todos”.

El video del funcionario público diciendo semejante cosa se viralizó y ha generado muchas reacciones negativas contra el regidor por la forma despectiva en la que se expresó.