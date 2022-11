Video: Investigadora paranormal: “Estas acciones pueden abrir puertas a entes (demoníacos)”

Una mujer de apellido Rodríguez y vecina de Turrialba subió a Tik Tok un video de un minuto y 8 segundos en el que se le observa bailando sobre varias tumbas del cementerio del cantón azucarero, previo al día de Halloween, lo que desató la polémica sobre el significado de este acto.

La joven se coló en el cementerio y montó una coreografía de baile sobre las tumbas. (Captura de pantalla)

La investigadora de lo paranormal Vannesa Alvarado nos aclaró, ante todo, que este tipo de acciones, hechas por personas sin conocimiento y solo guiándose por un tutorial de Internet, puede hacer que se atraigan entidades.

“Se pueden abrir puertas no precisamente espíritus de personas, sino entidades de otro tipo (demoníacas) por lo que la gente tiene que estar muy segura de cómo está su campo energético, si este es estable y fuerte antes de hacer estas prácticas. Si es una persona deprimida, quejumbrosa o llena de odio, su campo energético va a ser débil y cualquier entidad que se aproveche de eso, los va a ver como una presa bastante fácil de atacar”, advirtió Alvarado.

Recordó que por eso muchos parten sin novedad, pero otros se han llevado sus sustos y han convivido con la entidad que los molesta por muchos años, aún si se salen de esa vida, y eso se debe a lo que hicieron de jóvenes.

Video: Turrialbeños indignados con mujer que bailó en tumbas del cementerio

Desde su punto de vista, Alvarado nos explicó que lo hecho por la turrialbeña se ve como un contenido de herejía y profanación.

Profanación

También le preguntamos al sacerdote Abraham Abarca quien nos explicó que para la fe de la Iglesia, los cuerpos de los fieles son sagrados, por ser templos del Espíritu Santo, por eso en los funerales y en las misas con cenizas, se rinden respeto con incienso y con agua bendita.

“El acto de esta mujer es un claro irrespeto a todos esos fieles que descansan y a sus familias. El cementerio es un campo santo donde se espera la resurrección final de todos las personas y se debe de tratar con sumo respeto”, añadió el religioso.

Alvarado fue enfática y describió la acción como una payasada, solo para crear contenido, pero no se observa ningún ritual satánico o similar.

“Probablemente, sea seguidora de algún tipo de magia negra un poco errónea. Creo que el video fue para crear polémica y fama. Porque las personas que trabajan realmente con magia y brujería son muy reservadas para que nadie vea sus rituales”, explicó la experta.

Mujer baila sobre tumbas de cementerio turrialbeño previo a Halloween

“Ella lo que sale es bailando con ropa oscura en un cementerio y que lo hiciera para Halloween, sabemos que es una fecha que se presta para muchas cosas, pero no me parece nada de una secta satánica. Los satanistas de verdad son personas muy respetuosas, tienen un código de moralidad, de disciplina con respecto a lo que ellos siguen y no son de andar profanando tumbas ni nada de eso”, añadió la investigadora.

Le vale

Sobre la quema de la Biblia, la experta dice que posiblemente la turrialbeña sea pagana y que la herejía de quemar el libro sagrado, es como para reflejar que le valen ese tipo de creencias y dogmas.

Lo más fuerte fue cuando quemó lo que podría ser una Biblia. (Captura de pantalla)

“Eso es lo más cercano a un ritual que hace, aunque no queda claro si realmente es una Biblia o solo es un libro. Se hace la asociación por el contexto. Podría verse también como solo un acto de rebeldía. Las brujas manejan un diario; podríamos pensarlo de manera inocente que lo que hizo fue mostrar sus gustos y las crencias y que el fuego es purificador”, explicó Vannesa.

Además, aseguró que este tipo de videos solo contribuyen a alimentar los estigmas de quienes generalizan y deja muy mal a las personas que tienen prácticas paganas no relacionadas con el cristianismo por que hacen que los echen a todos en el mismo saco.

“Cada vez que vean una muchacha vestida de negro harán la misma asociación de que es una bruja profanadora de tumbas y no es así, hay gente que tiene un concepto muy responsable y respetuoso de sus creencias y que saben que no tienen que estar lesionando las de otros para fortalecer las propias”, sentenció Vannesa.

Indignados

“Aquí la gente está muy indignada con esta situación. No se sabe por dónde entró, porque el cementerio es bastante grande. Todos están deseosos de que pague por su irrespeto”, dijo Melvin Fonseca, taxista.

Por su parte Marcelino Rivera, indicó que la gente es muy religiosa y consideran que es una falta de respeto para los familiares que ahí descansan, lo que hizo la joven.