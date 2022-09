Video: La Caja sí escuchó el grito de auxilio de Raquel

La jefatura de Rayos X del Hospital Calderón Guardia llamó este 15 de setiembre a Raquel Mechoulam, paciente con cáncer, para confirmarle el 16 de setiembre le enviarán un nuevo reporte del TAC que le hicieron hace un mes.

“Tanto la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) como el señor Álvaro Ramos (presidente ejecutivo de la CCSS) me escribieron directamente para que conversemos hoy (el 15 de setiembre). Muchas gracias a todos, sigo dando la lucha por mí, por la memoria de mi prima Meli y por todos los pacientes que vivimos violencia institucional”, confirmó Raquel.

Raquel Mechoulam no perdió oportunidad para festejar el 15 de setiembre, día en el que la CCSS escuchó su denuncia. Imagen: Cortesía

Además, este 15 de setiembre publicó un video en YouTube en el cual aseguró la llamada de la jefatura de Rayos X del Calderón Guardia. Comentó que el análisis del resultado se lo hará otro doctor y que ella lo revisará con lupa para confirmar si realmente es el resultado de ella y no de otro paciente.

“Mi video tuvo efecto, porque mi objetivo era llegarle a don Álvaro Ramos, quien desde ayer (14 de setiembre) me contactó y hoy (15 de setiembre) tuvimos una videoconferencia con él y con doña Maritza (Jiménez) quien también es parte de la junta directiva de la CCSS y paciente de oncología”.

A paciente de la CCSS le habrían entregado resultados de un TAC de otra persona

“Con ellos conversamos de muchos temas, de cosas que vivimos los pacientes y ellos se comprometieron a revisar la dependencia que tiene oncología del Calderón Guardia para poderme atender, porque depende de otras áreas como medicina nuclear, rayos x, farmacia. Siento que los médicos están atados de manos cuando la relación entre departamentos no se da como se debería de dar”, comenta Raquel, quien se volvió viral en redes sociales el 14 de setiembre al denunciar con un video que los resultados de su TAC son de otra persona, ella tituló su video: “Me estoy muriendo y a la Caja no le importa”.