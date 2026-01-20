Nacional

(Video) La inesperada reacción de la diputada Vanessa Castro con el fuerte sismo

La diputada Vanessa Castro estaba presidiendo la Asamblea cuando se dio el sismo y su reacción fue inesperada

Por Rocío Sandí y Yenci Aguilar Arroyo

El fuerte sismo que se sintió la tarde de este lunes en el país sorprendió y asustó a más de un diputado, ya que estaban en plena sesión del plenario cuando se les movió el piso.

Estaban discutiendo un proyecto cuando empezó a temblar y la diputada Vanessa Castro, quien estaba presidiendo, dijo: “¡Hay churros! ¡Churros!”

Después se escuchó a varios diputados decir que el sismo había sido muy fuerte; incluso, algunos dijeron que parecía ser un terremoto.

Así reaccionaron los diputados al fuerte sismo que se sintió este lunes. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

En la Asamblea Legislativa el movimiento se sintió fuerte, pero lo que más sorprendió fue el sonido o retumbo que lo acompañó.

Segundos después del sismo, la diputada Castro tomó la decisión de levantar la sesión como medida de prevención.

Así vivieron los diputados el fuerte sismo de este lunes

Unos 30 minutos después del temblor sonaron las alarmas del Congreso indicándole a la gente que debía evacuar.

Para este lunes, después del plenario, estaba programada una sesión extraordinaria de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en la que comparecería Federico Cruz, alias Choreco, sobre un presunto caso de corrupción relacionado con el INS.

