“Este otro caso tiene tres circunstancias por las que no cumple con la legislación vigente: Ley 7600 (no permite el paso por la acera de personas con silla de ruedas), Ley 6587 Ley y Reglamento de Ventas Estacionarias y además incumple la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de CR (no puede haber estructuras obstruyendo o perturbando la contemplación de los monumentos).