“Si yo pudiera me saco los ojos para que Saúl disfrute muchos 14 y 15 de setiembre más. La gente se queja porque no puede ir a la playa y ni siquiera piensan que hay mucho niño con necesidades especiales que no puede ir la escuelita, al doctor, a sus terapias, están encerrados, perdiéndose muchas cosas maravillosas”, comentó la mamá.