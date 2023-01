Video: Mapaches hacen de las suyas en el hospital México

El video de un mapache, en uno de los salones de Emergencias del Hospital México, se hizo viral este lunes en redes sociales y le consultamos a la encargada de prensa del centro médico al respecto, pero nos solicitó enviar la consulta directamente a prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social para responderlo este martes.

Mapache en el Hospital México

Wendy Vargas, de la secretaría de la Mujer de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), confirmó que el video es real, pero de hace algunos meses.

Sin embargo, asegura que es una problemática que se viene presentando desde hace rato en todo el hospital, por los trabajos de construcción que se han hecho en el centro médico.

“Es una problemática importante porque los mapaches andan por todo el hospital y contaminándolo todo en áreas de emergencia y producción”, explicó Vargas.

La sindicalista agregó que no solo los mapaches andan haciendo de las suyas, sino también las palomas que se están metiendo en diferentes puntos.

Los mapaches son animales silvestres muy infecciosos que pueden propagar varias enfermedades. (Lilly Arce Robles.)

“El hospital ha tratado de hablar con quienes corresponda para tratar de encontrar solución al problema, pero no se ha logrado nada. El área de infectología ha hecho los esfuerzos de que no se deje comida en ninguna parte para evitar que se acerquen, pero no hay manera. A veces los funcionarios van con los equipos y pasan las palomas y defecan sobre ellos y ya hay que proceder a esterilizarlos nuevamente para poder usarlos y eso atrasa la atención al paciente”, explicó Vargas.

Los mapaches son animales muy infecciosos y de difícil manejo, que ensucian las paredes y asustan a los pacientes.

“Esos animales no se pueden manipular, aunque se llame a la brigada del hospital, y no solo está pasando en el México, sino en otros centros también, por lo que debe convertirse en una preocupación del Gobierno”, indicó la sindicalista.

La Teja informó de esta misma problemática en el hospital Tony Facio de Limón desde el pasado 20 de octubre y la directora administrativa financiera de ese centro médico, Marta On Centeno, reconoció que es una problemática que están trabajando con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para poder sacarlos, porque no se pueden maltratar a los animales.

