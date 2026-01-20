Video muestra cómo quedó el estudio del tatuador Max Rodríguez luego del sismo de este lunes

El tatuador Max Rodríguez compartió en sus redes sociales un video de cómo lo sorprendió el fuerte sismo que hubo este lunes.
A las 5:06 de la tarde, un temblor de magnitud 4.5 sorprendió a miles de personas en San José y otras zonas del Área Metropolitana. El artista relató cómo lo vivió.
El fuerte sismo
Al momento del sismo, Max salió corriendo a buscar a su hija, que estaba jugando con una tableta; la alzó y se la llevó a un lugar seguro.
“Así se sintió en el epicentro”, escribió el artista en el video, y mostró cómo quedó su estudio después del impacto.
Varias de las tintas se cayeron de un mueble y quedaron en el suelo y algunas mesas se corrieron de lugar.
“Vean ese desastre, salimos corriendo, fue muy intenso acá arriba”, comentó.