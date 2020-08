“El día anterior yo no valía un cinco, pero cuando me pusieron el plasma yo hablaba y hablaba y eso fue como magia y vida a mis pulmones. Fue el plasma el que me levantó. Si los pacientes recuperados son conscientes deben venir a donar sangre, es solo una punzada, no duele, y pueden salvar una vida”, asegura esta vecina de Tibás, quien sostiene que ella dará el ejemplo y será donante.