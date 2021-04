En su mensaje, el sacerdote de las Obras del Espíritu Santo, agregó: “Distancia sí, indiferencia no. No seamos indiferentes; sonría, mande un abrazo a la distancia, que se note que usted no es indiferente, no podemos perder el juego del amor. No nos podemos abrazar, pero sí dar un abrazo a la distancia.