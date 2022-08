(Video) Pilar Cisneros: “Me preocupa mucho que le den al FEES la misma cantidad del año pasado”

Pilar Cisneros, diputada del Partido Progreso Social Democrático, no está para nada contenta con que el Gobierno haya terminado por aceptar darle al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) la misma cantidad de dinero que le asignaron el año pasado.

En 2022, el presupuesto del FEES fue de ¢522.822,67 millones. En total, las universidades recibieron ¢559 mil millones, esto contando también el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional.

En la Asamblea Legislativa, Cisneros dio la noticia de esa decisión del Gobierno y mostró su gran preocupación. Se trata del acuerdo sobre el FEES al que llegó este 16 de agosto el Gobierno y la Comisión Nacional de Rectores (Conare).

“Me preocupa mucho, y les voy a dar la noticia, para los que no saben, que ya el Gobierno dijo que le va a dar al FEES la misma cantidad de dinero que el año pasado. Eso es en contra del dinero que necesitan las escuelas y colegios de este país.

Doña Pilar siempre dijo que ella no iba a aguantarle nada a nadie, ni siquiera al propio Rodrigo Chaves. (Cortesía)

“Yo llamo la atención de que las universidades públicas atienden a 115 mil universitarios, mientras que el Mep (ministerio de Educación) atiende 1.200.000 alumnos. Me encantaría que hubiesen inventado el dinero elástico, donde yo agarro un billete de 20 mil y lo comienzo a estirar y que so alcance para todo… no alcanza”, explicó la diputada.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, anunció que gracias al diálogo lograron dejar a un lado las diferencias, en medio de una gran marcha que realizaron las universidades públicas entre San Pedro y Casa Presidencial en Zapote.

“En este periodo de negociación hemos llegado a un acuerdo de que la base del presupuesto para el 2022 se mantendrá para el 2023, sin incremento en esa base porque el gobierno ha tenido que mantenerlo así.

“Eso está motivado por el incremento que hubo en los intereses de la deuda del Gobierno, eso impide que se pueda hacer un incremento en el presupuesto de todo el Gobierno”, aseguró la ministra.