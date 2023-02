Video: Pilar Cisneros salió corriendo cuando diputado la iba a confrontar

Pilar Cisneros se fue de la sala cuando Ariel Robles la iba a confrontar. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Pilar Cisneros quedó muy mal ante sus compañeros diputados este lunes ya que el legislador Ariel Robles dejó en evidencia que ella habría estado omitiendo parte de un documento del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por supuesta conveniencia.

En las últimas semanas, en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa varios legisladores han asegurado que el fideicomiso que tenía el partido Progreso Social Democrático y que presuntamente sirvió para financiar parte la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, sería ilegal.

Tica con enfermedad rara: “He pasado más de la mitad de mi vida hospitalizada”

Ante estas declaraciones, Cisneros, en varias ocasiones, ha leído una resolución del 2009 del TSE, pero Robles dejó en evidencia que la legisladora oficialista siempre omitió leer la segunda parte de las líneas, la cual contradice su defensa al partido en el poder.

La primera parte decía que no existe prohibición para que se hagan donaciones privadas en favor de personas o grupos con pretensiones políticas, en tanto no se hayan oficializado candidaturas o tendencias, pero la segunda parte advierte: “Con la salvedad de que esos grupos privados no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario”, que es precisamente lo que tanto acusan los congresistas.

Las palabras en amarillo con las que Cisneros siempre ha omitido. Foto: Canal de la Asamblea Legislativa.

Cuando Robles empezó a decirle a Cisneros que ella había estado omitiendo parte del documento, ella agarró sus cosas y se fue.

“Doña Pilar corta el párrafo, no lee de la coma para abajo. Traer pruebas como esas, con la intención de confundir a una comisión, no es ético y está equivocado. Yo no tengo ningún problema con doña Pilar, tengo problema con las mentiras y la manipulación. Esta manipulación le da clases a la supuesta prensa canalla. Con razón no traían la resolución del TSE”, criticó el diputado del Frente Amplio.

Video: Cuesta creer lo que pasó en la comparecencia del jefe de campaña de Rodrigo Chaves

Indignados

Legisladora Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue una de las que se sorprendió por la omisión y recordó que las comisiones legislativas tienen como mandato de ley el deber de buscar la verdad y basarse en hechos.

“Me preocupa muchísimo que una compañera, en su condición de diputada, omita una parte del documento. Si se omitió esa parte, que es fundamental para la búsqueda de la verdad, me parece que la compañera comete un error”, expresó.

Ariel Robles dejó en evidencia a Pilar Cisneros sobre omisión de una parte de un documento del TSE

Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional, también habló contra Cisneros y dijo que el engañar permanentemente no es propio de un buen periodista, si uno se precia de serlo.

“Lamento que la diputada se haya levantado y se va, como lo ha hecho en otras ocasiones. No participa, no usa su tiempo, vienen los comparecientes y no contribuye con el proceso de investigación. Ahí está el ejemplo, sillas vacías del partido Progreso Social Democrático, el partido que dijo que venía a rescatar la moralidad y la decencia. Eso es una pena, una vergüenza”, agregó el liberacionista.

La Teja consultó al despacho de la legisladora Cisneros si se iba a referir al tema señalado por Robles, pero al cierre de la nota, aún no había respuesta.