Video: Prestamistas gota a gota recibirían una cucharada de su propia medicina

Dos diputados propusieron un proyecto de ley que pretende endurecer las penas para los mañosos que se aprovechan de las necesidades económicas y la desesperación de la gente y les prestan plata para luego extorsionarlas.

El anuncio se dio este lunes 20 de febrero en la Asamblea Legislativa y los legisladores que hicieron la propuesta fueron Gilbert Jiménez, de Liberación Nacional, y Gloria Navas, de Nueva República.

La necesidad hace que muchas personas se endeuden y luego no pueden pagar, ahí empieza la extorsión. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

Los préstamos gota a gota son los que, de manera informal, se le otorgan a personas que en la mayoría de casos no son aptas para recibir créditos en bancos debido a su poca capacidad de pago o alto endeudamiento, pero que están urgidas de recibir dinero para hacer frente a sus necesidades.

Los prestamistas informales les dan la plata casi de forma inmediata a los solicitantes, sin pedir ningún tipo de requisito más que entregar su nombre, número de teléfono y dirección para ir a recoger los pagos que pueden ser diarios, semanales o quincenales.

El problema de estos préstamos es que si el beneficiario llega a retrasarse con una cuota, quienes prestaron la plata mandan gente a extorsionar, amenazar y hasta agredir a los deudores, incluso se conocen casos en los que han asesinado personas porque no pagaron su deuda.

No son exclusivas del país

Marcela Ortiz, trabajadora del Colegio de Abogados y quien ayudó en la elaboración del proyecto, dijo que estos préstamos no son exclusivo de Costa Rica, la problemática se da en toda América Latina.

El diputado Gilbert Jiménez habla del proyecto de Ley para castigar a los prestamistas que extorsionan

A continuación se detalla lo que dice la ley actualmente y en negrita lo que agrega el proyecto de Ley:

“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o con veinte a ochenta días multa el que, aprovechando la necesidad económica, estado de pobreza o calamidad social, ligereza o inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con las condiciones del préstamo o la obligare a otorgar garantías de carácter extorsivo. La misma pena es aplicable al que a sabiendas adquiriese o hiciere valer un crédito usurario.

“La pena será de nueve meses a tres años o de treinta a cien días multa, cuando el delito fuere cometido por quien, hallándose o no dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de dinero con garantía personal o prendaria, sobre sueldos o salarios no llevare libros de contabilidad conforme a las exigencias legales o no presentare para su inscripción en el Registro de Prendas, en los casos en que éstas se constituyan en documento público o en que el acreedor no renuncie al privilegio prendario, el documento en que consta la operación dentro de un plazo no mayor de sesenta días posteriores a la fecha en que se constituyó el contrato”.

La presentación del proyecto de Ley se hizo se hizo este lunes en la Asamblea Legislativa. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Además agrega este nuevo apartado:

“243 Bis. El que hallándose o no dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de dinero procurare su cobro, obligare o hiciere prometer al deudor cualquier ventaja pecuniaria evidentemente ilegal o desproporcionada con su prestación, ya sea, de forma personal o por interpósita persona, valiéndose de intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 o 125 de esta ley, la pena será de tres a diez años de prisión.

“La pena será de cuatro a doce años de prisión si el delito es cometido por una estructura de crimen organizado de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la Ley Contra la Delincuencia Organizada y sus reformas ley N° 8754 del 24 de julio del 2009″.

Con esta reforma se incluyen los préstamos otorgados a quienes viven en extrema pobreza o que viven una calamidad y personas sin escrúpulos las usan para ganar dinero.

La idea del proyecto es eliminar los préstamos informales que se convierten en extorsivos. Foto: Shutterstock. (Shutter)

También se aumentan en gran medida las penas a estos ingratos que pasan de un máximo de tres años a 10 o 12 cuando se trate de un grupo de delincuencia organizada.

Las personas que denuncian a estos desalmados y sientan que su vida corre peligro, podrán pedirle al Poder Judicial entrar al programa de Víctimas y Testigos.