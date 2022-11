Video: Profesor regaña a estudiante y le pide que no le diga “hijuep...”

Un video en redes sociales muestra el enfrentamiento entre un profesor y un estudiante en el Colegio de Parrita, en el que el educador regaña al joven exigiéndole respeto.

“Háganme el favor y a mí me respetan, este es el segundo muchacho de octavo que me dice hijuep...” se ve que dice el profesor.

Se escucha el estudiante que intenta decir algo, que no logra comprenderse y es inmediatamente interrumpido por el profe que le dice que se calle.

“Cállese, estoy hablando yo, usted es el que me está diciendo hijuep... a mí, así que haga silencio. Entonces a mí no me diga hipuep... porque yo no le estoy diciendo así a usted... entonces haga silencio”, le vuelve a refutar el educador.

Mientras que el estudiante insistía en que él no le dijo nada.

Profesor de colegio le exige respeto a estudiantes por llamarlo hijuep...

Y luego el educador, con escoba en mano, se dirige al resto de compañeros del aula y les dice que si no están acostumbrados a tener un profesor con “huevos” ya lo encontraron.

“Bienvenidos, tienen uno con huevos parado aquí ante ustedes”.

La Teja consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) al respecto, pero indicaron que están averiguando si ocurrió realmente en Desampaados como ha circulado y si es un hecho reciente.