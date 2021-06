“Llevo un niño saprissista en mi corazón, pero no tiene chance de expresarse porque mi vida ha tomado rumbos que no me permiten estar atento a lo que está pasando con el fútbol, pero me encanta este deporte y cada vez que me puedo robar un ratito veo los partidos de todo tipo, femenino, de segunda división, la primera y los del fútbol europeo, que me gustan mucho, pero puedo disfrutarlos muy poco”, continuó el también sobrino del expresidente Luis Alberto Monge (qdDg).