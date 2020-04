“Todas estas pautas no funcionarán si no controlamos las compras. Y estos días nos dejaron claro que en las compras de pánico los ticos no están escogiendo alimentos saludables, se agotaron las galletas dulces, los panes, las palomitas, busquemos que nuestro hogar sea un oasis, sin tentaciones y fortalecedor de nuestro sistema inmune", dijo la experta.