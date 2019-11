“Solo el primer año estuve con miedo pero más que todo a golpearme nuevamente la cabeza, por precaución no salgo si hay rayería, pero no me quedó ningún trauma. Eso sí, cuando voy al colegio por alguna reunión de mis hijas que estudian ahí, cuando paso por ese lugar, siento como que me jala, al menos debo volver a ver si voy de prisa, pero todo sigue como entonces”, explicó Jorge.