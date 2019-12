“En un tamal lo más importante es la masa, que quede bien aliñada. De nada le sirve poner un buen pedazo de carne, si la masa no tiene buen sabor. Una buena masa debe tener su buena papa, no puede quedar ni muy aguada ni muy dura, debe tener sus condimentos y hay un toque secreto que le doy, para que no queden tan grasosos y tenga un excelente sabor”, comentó.